الأربعاء   
   23 07 2025   
   27 محرم 1447   
   بيروت 07:27
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    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: نطالب بالانتقال من بيانات الإدانة لخطوات عملية والضغط على الاحتلال المجرم لوقف حرب الإبادة