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   26 محرم 1447   
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    5 شهداء بينهم جنين خرج من رحم والدته بعدما فارقت الحياة جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في حي تل الهوا بمدينة غزة