الثلاثاء   
   23 07 2025   
   26 محرم 1447   
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    طيران العدو الإسرائيلي يستهدف منزلًا في محيط مسجد الفلاح بتل الهوا غربي مدينة غزة