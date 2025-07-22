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   26 محرم 1447   
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    سرايا القدس: تفجير حقل ألغام بعبوات ثاقب في مسلك إجباري لمركبات وآليات العدو الإسرائيلي شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة في الـ16 من الشهر الجاري