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سرايا القدس: تفجير حقل ألغام بعبوات ثاقب في مسلك إجباري لمركبات وآليات العدو الإسرائيلي شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة في الـ16 من الشهر الجاري