الثلاثاء   
   22 07 2025   
   26 محرم 1447   
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    المتحدث باسم جيش العدو: إصابة ضابط صف في مجال التكنولوجيا والصيانة بوحدة الاستطلاع التابعة للواء غولاني بجروح خطيرة اليوم في معارك وسط قطاع غزة