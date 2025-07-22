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إذاعة الجيش الإسرائيلي: رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلي البروفيسور “صهيون حجاي” يناشد رئيس الأركان والجيش الإسرائيلي إدخال المعدات الطبية إلى قطاع غزة: “هذا ضروري وفقًا لأخلاقيات الطب والقانون الدولي”