الثلاثاء   
   22 07 2025   
   26 محرم 1447   
   بيروت 14:21
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    إذاعة الجيش الإسرائيلي: رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلي البروفيسور “صهيون حجاي” يناشد رئيس الأركان والجيش الإسرائيلي إدخال المعدات الطبية إلى قطاع غزة: “هذا ضروري وفقًا لأخلاقيات الطب والقانون الدولي”