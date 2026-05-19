المقاومة الاسلامية: ردًّا على خروقات العدوّ الاسرائيلي واعتداءاته ضد المدنيين استهدف مجاهدونا عند السّاعة 19:30 الثلاثاء جهاز تشويش على المسيّرات من نوع “درون دوم” في بلدة رشاف بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة