المقاومة الاسلامية: ردًّا على خروقات العدوّ الاسرائيلي واعتداءاته ضد المدنيين استهدف مجاهدونا عند السّاعة 17:30 الثلاثاء جرّافة لجيش العدوّ شرق معتقل الخيام بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة