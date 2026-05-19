    دولي

    قائد قوات الناتو: سحب 5000 جندي أميركي من ألمانيا لا يؤثر على دفاعات الحلف

      أكد القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أوروبا، الجنرال الأميركي أليكسوس غرينكويتش، أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب 5000 جندي أميركي من ألمانيا لن يؤثر على القدرات الدفاعية للحلف.

      وقال غرينكويتش، الثلاثاء، في تصريحات للصحافيين، إن “هذا القرار لا يؤثر في تنفيذ خططنا الإقليمية”، مؤكداً أن الحلف لا يزال قادراً على تنفيذ مهامه الدفاعية وفق الخطط المعتمدة.

      وأضاف أن “الحلفاء يعملون على تعزيز قدراتهم العسكرية، ما يسمح للولايات المتحدة بسحب بعض قدراتها واستخدامها في أولويات أخرى على مستوى العالم”، مشيراً إلى أنه “مطمئن جداً إلى الوضع الراهن”.

      المصدر: أ.ف..ب

