الثلاثاء   
   22 07 2025   
   26 محرم 1447   
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    إعلام العدو يتحدث عن مقتل 22 ضابطاً وجندياً في صفوف جيش العدو بكمائن المقاومة الفلسطينية منذ بداية شهر تموز/يوليو