الثلاثاء   
   22 07 2025   
   26 محرم 1447   
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    المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة: المستشفى يعاني من أزمة خانقة بسبب نفاد الوقود وقد تتوقف الخدمات خلال ساعات