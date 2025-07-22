الثلاثاء   
   22 07 2025   
   26 محرم 1447   
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    وزير الخارجية الفرنسي: الوضع الإنساني في غزة فضيحة ويجب أن تتوقف