نائب وزير الخارجية الايراني كاظم غريب آبادي: نؤكد على ضرورة إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان في أي اتفاق مُحتمل مع انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة المحيطة بإيران ورفع الحصار البحري ورفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية