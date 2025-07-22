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الوكالة الوطنية: تقدم آليتين صهيونيتين من الموقع المستحدث للعدو في جبل الباط – جل الدير عند أطراف بلدة عيترون في اتجاه أطراف الزقاق – السلم لمسافة كيلومتر تقريبًا فيما انسحبت إحدى الآليات وما زالت الأخرى متمركزة في المنطقة