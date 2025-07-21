الإثنين   
   21 07 2025   
   25 محرم 1447   
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    حركة حماس: إدانة البيان قتل أكثر من 800 مدني فلسطيني على أبواب النقاط الأمريكية الصهيونية للتحكم بالمساعدات يؤكّد وحشية هذه الآلية وأهدافها الإجرامية المتمثلة في قتل وإذلال أبناء شعبنا وضرورة إنهائها ومحاسبة المسؤولين عنها