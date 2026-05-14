القناة 15 العبرية: التحقيقات الأولية للجيش الإسرائيلي أفادت بأن المحلّقة المفخخة التي فجرها حزب الله اليوم بجنود اربعة في رأس الناقورة قد أُطلقها من مسافة بعيدة