المقاومة الإسلامية: استهدفنا عند الساعة 17:30 دبّابة ميركافا تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند منطقة الدواوير في بلدة حولا بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقنا إصابة مؤكّدة