هآرتس عن مصدر: هدف اجتماع نتنياهو و منسق ما يسمى ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف هو مناقشة خطوات إسرائيل في حال رفضت حماس نزع سلاحها وفي كان الرد غير إيجابي بشأن نزع سلاح حماس لن تستأنف المحادثات في القاهرة