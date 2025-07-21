الإثنين   
   21 07 2025   
   25 محرم 1447   
   بيروت 11:38
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الخارجية الإيرانية تعليقاً على تصريحات رئيس حكومة باكو بشأن ممر “زنغزور”: إنشاء هذه الممرات والمعابر يجب ألا تمس السيادة والسلامة الإقليمية والحدود المعترف بها دوليًا