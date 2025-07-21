عاجل

الخارجية الإيرانية تعليقاً على تصريحات رئيس حكومة باكو بشأن ممر “زنغزور”: إنشاء هذه الممرات والمعابر يجب ألا تمس السيادة والسلامة الإقليمية والحدود المعترف بها دوليًا