الإثنين   
   21 07 2025   
   25 محرم 1447   
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    الخارجية الإيرانية: نحن على تواصل مع المؤسسات الدولية منذ الأيام الأولى للعدوان العسكري الصهيوني على بلدنا