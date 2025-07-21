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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية “اسماعيل بقائي”: شهدنا إبادة جماعية غير مسبوقة في غزة خلال العامين الماضيين أُضيف إليها استخدام الغذاء كسلاح لقتل الفلسطينيين