الإثنين   
   21 07 2025   
   25 محرم 1447   
   بيروت 11:37
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    إذاعة الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان “إيال زامير” قرر بسبب الضغط والعبء الثقيل على قوات الاحتياط تقليص حجم قوات الاحتياط في مناطق القتال بنسبة 30% خلال الأشهر المقبلة