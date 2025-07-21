الإثنين   
   21 07 2025   
   25 محرم 1447   
   بيروت 11:36
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    لبنان

    الطقس في لبنان..

      توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان الإثنين ان يكون الطقس غدا الثلاثاء، غائما جزئيا بالاجمال مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية، و دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر و استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

      -الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها حتى يوم الثلاثاء، فيتحول الى حار نسبيا حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الداخلية ، بسبب تدفق كتل هوائية حارة من شبه الجزيرة العربية.

      ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و32، طرابلس بين 20 و31، زحلة بين 18 و34 درجة.

      -الطقس المتوقع في لبنان:

      الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة و تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، كما تنشط الرياح أحيانا و يتكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

      الثلاثاء: غائم جزئيا بالاجمال مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية، و دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر و استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

      الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الداخلية، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

      الخميس: قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، ورطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

      -الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة ، فوق الجبال من 17 الى 30 درجة ، في الداخل من 21 الى 38 درجة.
      -الرياح السطحية: جنوبية غربية ، ناشطة أحيانا ، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.
      -الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
      -الرطوبة النسبية على الساحل: بين65 و 85 %.
      -حال البحر: مائج اجمالا (ارتفاع الموج من 0.5 الى 1 متر)، حرارة سطح الماء: 28 درجة.
      -الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام