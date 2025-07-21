الإثنين   
   21 07 2025   
   25 محرم 1447   
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    ملك بلجيكا: الوضع في غزة وصمة عار على جبين الإنسانية، حيث يُحتجز الأبرياء ويتضورون جوعًا ويموتون تحت القصف