الأحد   
   20 07 2025   
   24 محرم 1447   
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    سرايا القدس: استهدفنا بصاروخ 107 مقر قيادة وسيطرة تابع لـ”جيش” العدو في محيط شارع 5 شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة ورصدنا هبوط مروحية وإطلاق النار وقنابل دخانية لإجلاء المصابين