الأحد   
   20 07 2025   
   24 محرم 1447   
   بيروت 21:23
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    قائد أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: مظلومية الشعب الفلسطينية هي مظلومية لكل الأمة والخطر الأمريكي الإسرائيلي خطر على الأمة