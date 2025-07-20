الأحد   
   20 07 2025   
   24 محرم 1447   
   بيروت 21:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    معاريف عن استطلاع للرأي: 73% يعتقدون أن على الحكومة الإسرائيلية إنهاء الحرب في غزة واستعادة جميع الرهائن و79% يؤيدون تجنيد الحريديم في الجيش