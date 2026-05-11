اعلام العدو: الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقًا بشأن إحدى أخطر إصابات الطائرات المسيّرة والتي نشر حزب الله توثيقًا لها أمس وهي إصابة بطارية القبة الحديدية وقد أكدت جهات عسكرية أن إصابة كهذه وقعت