الأحد   
   20 07 2025   
   24 محرم 1447   
   بيروت 16:16
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    مكتب رئيس حكومة العدو: نتنياهو يعاني من التهاب في الأمعاء وسيضطر للمكوث في المنزل لأيام