قيادة القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية: أي اعتداء على أي من ناقلات النفط أو السفن التجارية التابعة لايران سيقابله هجوم واسع على أحد المراكز الأمريكية في المنطقة إضافة إلى استهداف سفن العدو