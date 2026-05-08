قناة ١٢ العبرية: “إسرائيل نقلت لواشنطن رسالة بهدف دفع ترمب الى الهجوم مفادها بأن عودة القتال ضد ايران يجب أن تشمل تدمير البنية التحتية للطاقة وهو ممكن خلال ٢٤ ساعة ما سيجبر ايران للقبول بشروطنا” حسب تقديرهم