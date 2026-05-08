المقاومة الاسلامية: ردًّا على خرق العدوّ الاسرائيلي واستهداف الضاحية وقرىً ومدنيّين استهدف مجاهدونا عند السّاعة 16:00 الجمعة آليّة عسكريّة تابعة لجيش العدوّ في بلدة شمع بمحلّقة انقضاضيّة وحققّوا إصابة مؤكّدة