الأحد   
   20 07 2025   
   24 محرم 1447   
   بيروت 06:12
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    إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي: 18 جنديًا انتحروا منذ بداية العام مقابل انتحار 9 فقط في نفس الفترة من العام الماضي