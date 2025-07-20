الأحد   
   20 07 2025   
   24 محرم 1447   
   بيروت 06:12
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    إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي: ارتفاع معدل الانتحار في صفوف جنود الجيش بنسبة 50% منذ بداية عام 2025 مقارنة بالعام الماضي