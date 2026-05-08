الشيخ حمود لخصوم المقاومة: الولي السفيه الذي يدير شؤونكم تخلى عنكم والولي الفقيه مخلص للمقاومة حتى النهاية

توجه الأمين العام لاتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود في خطبة الجمعة الى اخصام المقاومة قائلا لهم “ان الولي السفيه الذي يدير شؤونكم تخلى عنكم وأسلمكم الى مصيركم الاسود، سواء في خريف 1983 في الجبل، او في ربيع 1985 حيث انسحب من شرقي صيدا ثم تخلى عن عملائه عند الانسحاب عام 2000 …”

واضاف “وليكم الفقيه” عدو لكم، الولي الفقيه للمقاومة مخلص لها حتى النهاية. وقال ان فكرة ولاية الفقيه علاقة محترمة متكاملة، ولا تنقص من لبنانية المقاومة بل تؤكدها.



