“لقاء مستقلون من أجل لبنان” ندد بالممارسات الوحشية والعنصرية واللاأخلاقية لجنود الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان

ندد لقاء مستقلون من أجل لبنان بأشد العبارات الممارسات الوحشية والعنصرية واللاأخلاقية لجنود الاحتلال الاسرائيلي الذين يدنسون ويدمرون الكنائس في يارون ومرجعيون ودبل وعلما الشعب ودردغيا ويحطمون التماثيل والمجسمات الدينية المسيحية ويقومون بقتل الكاهن في القليعة وسرقة وتعفيش المنازل قبل تفجيرها في مختلف القرى المحتلة ، وهذه التصرفات هي جزء من سياسة وطبيعة الكيان الصهيوني المعادي في جوهره للدين المسيحي منذ صلب السيد المسيح ، كما هي امتداد لعدوان حكومة نتنياهو في غزة حيث تم استهداف الكنيسة المعمدانية وكنيسة القديس برفيريوس لأكثر من مرة خلال نهاية 2023.

واضاف اللقاء في بيان:”يتكامل هذا السلوك الإرهابي المتناقض مع القوانين الدولية والمبادىء الإنسانية مع ممارسات المستوطنين اليهود في القدس بحق الرهبان والراهبات الذين يتعرضون للتنكيل والإهانات بحجة انها تقاليد يهودية تاريخية كما يقول وزير المالية بتزاليل سموتريش و كذلك بحق المصلين الذين يمنعون من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك . في هذا الاطار حذّر بيان اللقاء من مساعي العدو الحثيثة لزرع الفتنة الطائفية في الداخل اللبناني من خلال استخدام بعض الأدوات الإعلامية والحزبية التي تفتعل مناخات التصادم المذهبي بين المسلمين والمسيحيين من خلال مهاجمة بعض القادة و الرموز الدينيين ليستدرجوا ردود فعل متقابلة تشحن النفوس وتوتر الشارع وتضع جماهير الطوائف في خنادق متصادمة ، وفي هذا السياق اعتبر اللقاء ان العدو الإسرائيلي يستخدم التحقير الديني والفتن الطائفية كأداوات حربية من اجل إعادة تشكيل وهندسة المشهد السياسي اللبناني والديمغرافي والأمني على صعيد المنطقة تحقيقا” لمشروع اسرائيل الكبرى”.

المصدر: بيان