الأحد   
   20 07 2025   
   24 محرم 1447   
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    اعلام العدو: جامعة فلورنسا الإيطالية تقطع علاقاتها مع المؤسسات “الإسرائيلية”