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   23 محرم 1447   
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    مجلس القبائل والعشائر السورية: أي خرق للاتفاق من المجموعات الخارجة عن القانون سيقابل برد قاس من أبناء العشائر