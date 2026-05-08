قيادة القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية: في أعقاب انتهاك وقف إطلاق النار واعتداء الجيش الأمريكي على ناقلة نفط إيرانية بالقرب من ميناء جاسك واقتراب مدمرات الجيش الأمريكي من مضيق هرمز تم تنفيذ عملية مشتركة واسعة النطاق ودقيقة للغاية.