مراسل المنار: بعد تعرض القوة المعادية التي توغلت الى بيوت السياد لاستهدافين من المقاومة ودخول مروحية معادية للتمشيط وحمايتها دبابة ميركافا من عديد هذه القوة تستهدف بلدة المنصوري بقذائف مباشرة