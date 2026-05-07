آخر الأخبار

اعلام العدو-مراسل إذاعة “الجيش الاسرائيلي”: العديد من الصواريخ والقاذفات الايرانية التي تم الإبلاغ سابقا عن “تدميرها” أو “تعطيلها” في الواقع لم تتمكن “إسرائيل” سوى من سد بعض مداخل او طرق تلك المنشآت الصاروخية القائمة تحت الارض