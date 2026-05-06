ارتفاع قياسي لأسعار البنزين في أميركا يضغط على إدارة ترامب

قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ صيف 2022، في ظل تداعيات الحرب على إيران واضطراب أسواق الطاقة، ما يزيد الضغوط الاقتصادية والسياسية على إدارة الرئيس دونالد ترامب قبل الانتخابات النصفية.

وبحسب بيانات American Automobile Association، بلغ متوسط سعر الغالون 4.54 دولارات، مع ارتفاع بأكثر من 1.5 دولار منذ اندلاع الحرب، وسط مخاوف من تراجع الإمدادات العالمية.

وسجّلت بعض الولايات مستويات قياسية، حيث تجاوز السعر في كاليفورنيا 6 دولارات، فيما اقتربت مناطق أخرى من حاجز 5 دولارات، وهو مستوى يُنذر بتراجع الطلب وزيادة الضغوط التضخمية.

ويأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأسواق أي تقدم سياسي قد يخفف التوترات ويعيد الاستقرار، في ظل انخفاض المخزونات الأميركية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

