العلاقات الإعلامية في حزب الله: ننفي نفيًا قاطعًا الاتهامات الباطلة الصادرة عن وزارة الداخلية السورية والتي زعمت تفكيك خلية تابعة لحزب الله كانت تخطط لتنفيذ أعمال أمنية داخل الأراضي السورية