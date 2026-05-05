تسنيم تنفي عبور سفينة “ميرسك” مضيق هرمز بمواكبة أميركية

نفت وكالة “تسنيم” الإيرانية صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن عبور سفينة تابعة لشركة “ميرسك” مضيق هرمز بمساعدة أميركية، مؤكدة أن هذه المعلومات “غير دقيقة”.

وأوضحت الوكالة أنه لم يصدر أي بيان رسمي عن شركة “ميرسك” يؤكد عبور السفينة “ALLIANCE FAIRFAX” عبر المضيق، مشيرة إلى أن آخر إشارة لموقع السفينة تعود إلى نحو 65 يوماً، حين كانت راسية قرب سواحل الإمارات.

ويأتي هذا النفي في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، وتضارب الأنباء حول عبور السفن في المنطقة.

المصدر: وكالة تسنيم