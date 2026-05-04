إيران بعد إعلان ترامب مرافقة سفن في مضيق هرمز: مستعدون بشكل كامل لأي سيناريو

أعلن مصدر مطلع لوكالة “تسنيم” الايرانية بشأن الإجراءات العدوانية الأمريكية في مضيق هرمز، أن “إيران مستعدة بشكل كامل لأي سيناريو، والأمريكيون يعلمون أن إيران لن تسمح لترامب والقوات الأمريكية بالبلطجة”.

⁠وفي اشارة للضربات التي وجهتها القوات الإيرانية باتجاه بعض القطعات الحربية الأمريكية، اعتبر المصدر أن “القوات المسلحة الإيرانية لن تسمح وكما حصل في حرب الأربعين يوماً، بمرور القوات الحربية الأمريكية، ولن يتم أي عبور في مضيق هرمز دون إذن من القوات المسلحة الإيرانية”.

كما أوضح هذا المصدر أنه “على جميع الزوارق أن تعتبر من تجربة حرب الأربعين يوماً، وألا تدفع ثمن حماقة الأمريكيين”.

⁠إضافة إلى إطلاق النار على الزوارق الحربية الأمريكية، فإن “إيران أعدّت سيناريوهات أخرى، وستلجأ إليها عند الحاجة”، حسبما أكد المصدر نفسه.

