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   23 محرم 1447   
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    مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا :” يواجه ذوو الإعاقة في قطاع غزة معاناة إنسانية متصاعدة وسط العدوان الصهيوني المستمر إذ فقد أكثر من 80% منهم الوسائل المساعدة الأساسية مثل الكراسي المتحركة وأجهزة السمع والمشايات