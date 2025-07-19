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   22 محرم 1447   
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    مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا :على الدولة واجب شرعًا حماية جميع المواطنين بلا تمييز وبسط الأمن ومنع الفتنة وردع المعتدين وإغاثة المنكوبين والمهجرين من أي طائفة كانوا