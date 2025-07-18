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الشيخ قاسم: المسألة ليست في سحب السلاح بل هذه خطوة من خطوات التوسّع لـ “إسرائيل” فالسلاح عقبة لأنّه جعل لبنان يقف على رجليه، ومنع “إسرائيل” من التوسّع