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   22 محرم 1447   
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    الشيخ قاسم: نعتبر أن صد هذا الخطر هو بقاء قوة المقاومة والتماسك بين الدولة والمقاومة وتعاون كل الأطراف اللبنانيين