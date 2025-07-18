الجمعة   
   18 07 2025   
   22 محرم 1447   
   بيروت 20:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    سرايا القدس: دمرنا آلية لجيش الاحتلال بتفجير عبوة جانبية مزروعة مسبقاً في منطقة أبو هداف شمال شرق مدينة خان يونس